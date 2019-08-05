Паршивлюк о новичке «Спартака» Шюррле: не чувствовалось, что вышла какая-то звезда
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- РИА Новости
«Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда. Вышел игрок с определённым уровнем. Видно было, что человек не с Луны приехал, а вышел игрок, который реально умеет играть в футбол. Ни больше, ни меньше», — приводит слова Паршивлюка Sport24.
По его словам, чемпион мира в составе сборной Германии вряд ли мог показать что-то сверхъестественное, так как совсем недавно подписал контракт. Тем не менее он подчеркнул, что класс Шюррле был заметен и немец явно поможет «Спартаку».
Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Немец дебютировал в составе красно-белых в матче с «Динамо», который завершился со счётом 0:0.
Ранее Шюррле заявил, что остался впечатлён поддержкой фанатов «Спартака» в матче с «Динамо».