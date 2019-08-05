В «Зените» рассказали о переговорах по трансферу Нобоа в «Сочи»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о переговорах по поводу перехода полузащитника команды Кристиана Нобоа в «Сочи».

«Переговоры продолжаются, прогресс достигнут. Надеемся, что этот прогресс приведёт к взаимовыгодному для «Сочи» и Нобоа результату и он продолжит выступать в Российской премьер-лиге», — цитирует Медведева ТАСС.

Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. За это время эквадорец сыграл 22 матча, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Черчесов выразил надежду на то, что «Зенитом» продлит контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.