В «Зените» рассказали о переговорах по трансферу Нобоа в «Сочи»
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- РИА Новости
«Переговоры продолжаются, прогресс достигнут. Надеемся, что этот прогресс приведёт к взаимовыгодному для «Сочи» и Нобоа результату и он продолжит выступать в Российской премьер-лиге», — цитирует Медведева ТАСС.
Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. За это время эквадорец сыграл 22 матча, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Черчесов выразил надежду на то, что «Зенитом» продлит контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.