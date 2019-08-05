Черчесов выразил надежду на продление «Зенитом» контракта с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов надеется, что форвард Артём Дзюба продолжит карьеру в «Зените».

«Надеюсь, вопрос Дзюбы с контрактом решится и мы не будем читать в газетах, что кто-то куда-то хочет, хочет получать больше или меньше. Другое дело, что он своей игрой и отношением к делу заслужил, чтобы всё было сделано вовремя», — приводит слова Черчесова ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Также главный тренер национальной сборной страны считает, что Дзюба уже поделил роли с партнёром по «Зениту» Сердаром Азмуном.

Ранее сообщалось, что обсуждали после матчей 4-го тура РПЛ.