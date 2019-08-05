Промоутер заявил, что реванш Джошуа и Руиса пройдёт не в США

Эдди Хирн, являющйся представителем бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по четырём версиям Энтони Джошуа, рассказал о вариантах места проведения матча-реванша с нынешним обладателем поясом Энди Руисом.

«Руис не хочет приезжать на бой в Великобританию. С точки зрения контракта мы знаем, в какой находимся позиции. Однако хотелось бы, чтобы к поединку не было вопросов. Мы уважаем Руиса, но решим, где состоится бой. Думаю, что уже сейчас вариант с США можно исключить. Кардифф остаётся фаворитом», — цитирует Хирна BoxingScene.

Также промоутер добавил, что существует ещё несколько вариантов, по которым переговоры с Руисом будет вести проще. 2 июля в дебютном поединке в США Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису и потерял все чемпионские пояса.

Ранее сообщалось, что Поветкин проведёт бой с Фьюри в Великобритании.