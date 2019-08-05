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Стали известны возможные соперники «Спартака» в плей-офф квалификации ЛЕ

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По итогам жеребьёвки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский «Спартак» узнал потенциальных соперников.
Стали известны возможные соперники «Спартака» в плей-офф квалификации ЛЕ
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По результатам жеребьёвки победитель пары «Тун» — «Спартак» сыграет с командой, которая окажется сильнее в противостоянии датского «Брондбю» и португальской «Браги». Первые матчи состоятся 22 августа, ответные — 29-го.

Для попадания в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартаку» необходимо победить швейцарский «Тун» по итогам двухматчевого противостояния.

Ранее сообщалось, что Самедов станет специальным гостем на матче «Крылья Советов» — «Спартак».

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