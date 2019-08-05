Стали известны возможные соперники «Спартака» в плей-офф квалификации ЛЕ
- @fcsm_official
По результатам жеребьёвки победитель пары «Тун» — «Спартак» сыграет с командой, которая окажется сильнее в противостоянии датского «Брондбю» и португальской «Браги». Первые матчи состоятся 22 августа, ответные — 29-го.
Для попадания в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартаку» необходимо победить швейцарский «Тун» по итогам двухматчевого противостояния.
Ранее сообщалось, что Самедов станет специальным гостем на матче «Крылья Советов» — «Спартак».