СМИ: Самедов станет специальным гостем на матче «Крылья Советов» — «Спартак»
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- РИА Новости
Как сообщает Sport24, Александр Самедов станет почётным гостем на матче седьмого тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак», который состоится 25 августа в Самаре. В этой встрече сойдутся последняя и первая команда в профессиональной карьере футболиста.
По информации источника, 34-летний Самедов может нанести первый удар по мячу в матче, однако данную акцию необходимо согласовать с РПЛ.
Ранее сообщалось, что матч квалификации Лиги Европы «Тун» — «Спартак» рассудят боснийцы.