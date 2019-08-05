СМИ: Самедов станет специальным гостем на матче «Крылья Советов» — «Спартак»

Бывший футболист Александр Самедов, летом объявивший о завершении профессиональной карьеры, посетит матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

Как сообщает Sport24, Александр Самедов станет почётным гостем на матче седьмого тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак», который состоится 25 августа в Самаре. В этой встрече сойдутся последняя и первая команда в профессиональной карьере футболиста.

По информации источника, 34-летний Самедов может нанести первый удар по мячу в матче, однако данную акцию необходимо согласовать с РПЛ.

Ранее сообщалось, что матч квалификации Лиги Европы «Тун» — «Спартак» рассудят боснийцы.