СМИ: Самедов станет специальным гостем на матче «Крылья Советов» — «Спартак»

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Бывший футболист Александр Самедов, летом объявивший о завершении профессиональной карьеры, посетит матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Спартаком».
СМИ: Самедов станет специальным гостем на матче «Крылья Советов» — «Спартак»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, Александр Самедов станет почётным гостем на матче седьмого тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак», который состоится 25 августа в Самаре. В этой встрече сойдутся последняя и первая команда в профессиональной карьере футболиста.

По информации источника, 34-летний Самедов может нанести первый удар по мячу в матче, однако данную акцию необходимо согласовать с РПЛ.

Ранее сообщалось, что матч квалификации Лиги Европы «Тун» — «Спартак» рассудят боснийцы.

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