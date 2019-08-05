Матч квалификации Лиги Европы «Тун» — «Спартак» рассудят боснийцы

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На встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между швейцарским «Туном» и московским «Спартаком» назначена бригада судей из Боснии во главе с Ирфаном Пельто.
Матч квалификации Лиги Европы «Тун» — «Спартак» рассудят боснийцы
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Официальный сайт УЕФА огласил бригаду судей, которые будут работать на матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном». Главным арбитром станет Ирфан Пельто, ему будут помогать Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Резервный судья — Адмир Шехович.

Матч «Тун» — «Спартак» состоится на стадионе «Арена Тун» 8 августа. Время начала поединка — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что УЕФА назначил арбитров на матч ЛЧ «Краснодар» — «Порту».

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