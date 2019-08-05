Матч квалификации Лиги Европы «Тун» — «Спартак» рассудят боснийцы
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Официальный сайт УЕФА огласил бригаду судей, которые будут работать на матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном». Главным арбитром станет Ирфан Пельто, ему будут помогать Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Резервный судья — Адмир Шехович.
Матч «Тун» — «Спартак» состоится на стадионе «Арена Тун» 8 августа. Время начала поединка — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что УЕФА назначил арбитров на матч ЛЧ «Краснодар» — «Порту».