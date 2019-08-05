МЮ приобрёл Магуайра, сделав его самым дорогим защитником в истории футбола

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе футболиста сборной Англии Харри Магуайра.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о переходе в команду защитника Харри Магуайра. Сумма трансфера может составить £90 млн с учётом бонусов. Ранее самым дорогим защитником мира был Вирджил ван Дейк, переход которого обошёлся «Ливерпулю» в £75 млн.

Предыдущим клубом Магуайра был «Лестер», за который он выступал с 2017 года. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» заключён сроком на шесть лет.

Ранее сообщалось, что Руни хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед».