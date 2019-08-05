Руни хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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Бывший форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, в настоящее время выступающий в Высшей футбольной лиге (MLS), хотел бы вернуться в клуб после окончания профессиональной карьеры.
Руни хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед»
  • © Roy K. Miller/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Уэйн смотрит в будущее и хотел бы остаться в игре. Он хочет сохранить семью и делать то, что лучше для Колин и их детей. Так что работа в «Манчестер Юнайтед» была бы идеальным вариантом. Уэйн хотел бы перейти на тренерскую работу. В долгосрочной перспективе он желает быть частью того, что создаёт Уле», — цитирует The Sun источник из окружения Руни.

В настоящее время 33-летний англичанин выступает за «Ди-Си Юнайтед», контракт с которым действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что МЮ отказался от трансфера Дибалы.

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