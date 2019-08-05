Руни хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед»
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«Уэйн смотрит в будущее и хотел бы остаться в игре. Он хочет сохранить семью и делать то, что лучше для Колин и их детей. Так что работа в «Манчестер Юнайтед» была бы идеальным вариантом. Уэйн хотел бы перейти на тренерскую работу. В долгосрочной перспективе он желает быть частью того, что создаёт Уле», — цитирует The Sun источник из окружения Руни.
В настоящее время 33-летний англичанин выступает за «Ди-Си Юнайтед», контракт с которым действует до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что МЮ отказался от трансфера Дибалы.