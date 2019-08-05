СМИ: МЮ отказался от трансфера Дибалы

Руководство «Манчестер Юнайтед» передумало приобретать форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Как сообщает The Telegraph, причиной отказа от Дибалы стали высокие финансовые запросы игрока, который требовал зарплату на уровне лидеров клуба.

По информации ряда источников, аргентинец должен был стать частью сделки по трансферу Ромелу Лукаку в «Ювентус». Клубы достигли соглашения между собой, а руководство туринца согласовало с бельгийским форвардом МЮ условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что на матче «Рубин» — ЦСКА присутствует скаут «Манчестер Юнайтед».