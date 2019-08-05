Экс-чемпион UFC рад уходу из организации

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деметриус Джонсон, который в настоящее время выступает в The One, доволен сменой организации.
Экс-чемпион UFC рад уходу из организации
  • © Demetrious Johnson / Instagram

«Выступление в The One — это глоток свежего воздуха. Я нахожусь в Сингапуре, просто привыкаю и адаптируюсь к другому часовому поясу. Мне не нужно думать о раскрутке боя. В One происходят важные события, способствующие развитию киберспорта. Впереди у нас большое мероприятие, но я не могу называть детали. Буду участвовать в этом. Мы создаём первоклассный контент для зрителей и игроков», — приводит слова Джонсона LowKick MMA.

Американец добавил, что одно из главных преимуществ The One перед UFC — это отсутствие треш-тока.

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