Сен-Пьер — о бое с Нурмагомедовым: я уже перевернул эту страницу

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жорж Сен-Пьер заявил, что не будет возвращаться в спорт ради боя с обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Сен-Пьер — о бое с Нурмагомедовым: я уже перевернул эту страницу
  • © Christopher Khoury/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я думал об этом, уходя из спорта. Тогда я очень хотел провести поединок с Хабибом. Но, честно говоря, в UFC дали ясно понять, что у них были другие планы на Нурмагомедова. Потому я уже перевернул эту страницу. Быть лучшим бойцом в мире — уже не цель номер один для меня. Я постоянно тренируюсь и всегда нахожусь в отличной форме. И буду продолжать находиться, но соревнования — эта глава жизни уже для меня закрыта», — заявил Сен-Пьер в интервью Аарону Бронстетеру.

Также канадец добавил, что в настоящее время главное для него — это семья и общение с друзьями.

Ранее Нурмагомедов пожелал брату удачи перед дебютом в PFL.

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