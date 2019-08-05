Уайлдер раскритиковал нового соперника Фьюри

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер раскритиковал своего бывшего оппонента Тайсона Фьюри за выбор малоизвестного соперника для нового боя.

«Фьюри продолжает набирать себе ночных могильщиков с кладбища. Никакой англичанин не поедет в Лас-Вегас, чтобы посмотреть на бой Фьюри со Шварцем или Отто, как его там. Пустая болтовня Фьюри про какой-то там чемпионский пояс. Всё ерунда», — приводит его слова GiveMeSport.

Соперником Тайсона Фьюри станет шведский боксёр Отто Уаллин. Поединок пройдёт 14 сентября 2019 года в Лас-Вегасе. Уаллин никогда прежде не выступал в США.

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