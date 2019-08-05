«Порту» приобрёл футболиста сборной «Колумбии» Урибе

Накануне матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» португальский «Порту» оформил переход колумбийского полузащитника Матеуса Урибе.

Как сообщает официальный сайт мексиканской «Америки», колумбийский полузащитник клуба Матеус Урибе перешёл в «Порту» за €9 млн.

Футболист выступал за команду из Мехико с 2017 года. Ранее состав «Порту» пополнил другой игрок «Америки» — Аугустин Марчесин.

Португальский клуб является соперником «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первый матч состоится 7 августа на поле российского клуба. Ответная встреча — 13 августа в Порту.

Ранее сообщалось, что «Порту» приобрёл нового вратаря.