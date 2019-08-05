«Порту» приобрёл футболиста сборной «Колумбии» Урибе

Короткая ссылка
Накануне матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» португальский «Порту» оформил переход колумбийского полузащитника Матеуса Урибе.
«Порту» приобрёл футболиста сборной «Колумбии» Урибе
  • © Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт мексиканской «Америки», колумбийский полузащитник клуба Матеус Урибе перешёл в «Порту» за €9 млн.

Футболист выступал за команду из Мехико с 2017 года. Ранее состав «Порту» пополнил другой игрок «Америки» — Аугустин Марчесин.

Португальский клуб является соперником «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первый матч состоится 7 августа на поле российского клуба. Ответная встреча — 13 августа в Порту.

Ранее сообщалось, что «Порту» приобрёл нового вратаря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить