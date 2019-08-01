«Порту» приобрёл нового вратаря

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Соперник российского «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов усилил позицию голкипера подписанием аргентинского вратаря Аугустина Марчесина.
«Порту» приобрёл нового вратаря
  • Reuters

Пресс-служба мексиканской «Америки» объявила о переходе аргентинского вратаря Аугустина Марчесина в «Порту». Условия сделки не разглашаются.

В новом клубе Марчесин должен заменить Икера Касильяса, который в конце прошлого сезона получил инфаркт на тренировке команды.

Португальский клуб является соперником «Краснодара» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок между этими соперниками состоится 7 августа в России, ответный — 13 августа в Порту.

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