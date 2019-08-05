Акинфеев считает, что ЦСКА необходим опытный футболист в центре поля

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что команде не хватает опытного полузащитника, который мог бы повести за собой партнёров.

«Надеюсь, у ЦСКА ещё будут покупки на трансферном рынке. Нам очень нужен дядька в центр поля, который взял бы бразды в свои руки и повёл за собой. В ЦСКА всегда были такие футболисты. Сначала Яновский, потом Рахимич, в последние годы Вернблум. С таким партнёром и молодые игроки прогрессировали бы быстрей. Останься Понтус в ЦСКА, нынешние пацаны за год осуществили бы огромный скачок», — заявил Акинфеев в интервью «Чемпионату».

Также вратарь ЦСКА добавил, что нынешний состав команды может прогрессировать.

Ранее Акинфеев выразил сомнение, что в его карьере будет другой клуб.