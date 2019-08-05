Бубнов: «Рубин» с приходом Шаронова стал играть в футбол

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Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры казанского «Рубина» под руководством Романа Шаронова.
Бубнов: «Рубин» с приходом Шаронова стал играть в футбол
  • © РИА Новости

«Рубин» с приходом Шаронова наконец-то стал играть в футбол. При Бердыеве встанут около своих ворот — и на контратаках, с кем бы ни была встреча… А сейчас они играют на равных с ЦСКА, на встречных курсах. Такой футбол интересно смотреть, потому и народ был на стадионе. Отличительная черта этого коллектива в том, что он постоянно проявляет характер и отлично готов функционально», — цитирует Бубнова Sportbox.

В матче четвёртого тура РПЛ «Рубин» уступил ЦСКА со счётом 0:1, потерпев первое поражение в сезоне.

Ранее Гончаренко назвал заслуженной победу ЦСКА над «Рубином».

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