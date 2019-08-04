Гончаренко назвал заслуженной победу ЦСКА над «Рубином»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над казанским «Рубином» (1:0) в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Таких матчей у нас будет много. Легко очки не даются никому — все сражаются, никто не хочет уступать. «Рубин» проводит стартовые четыре тура на очень хорошем игровом кураже, всё получается. Нам в концовке было нелегко, но, если суммировать два тайма, наша победа заслуженна», — цитирует специалиста Sport24.

По его мнению, именно в подобных играх закаляется команда. Он также считает, что армейцы сели назад в концовке, так как болельщики «Рубина» гнали казанцев вперёд, и что повлияла несобранность красно-синих.

«Давление на нашу штрафную площадь, напряжение было. А очень опасных моментов не было, не считая самого начала второго тайма. Хотя я считаю, мы должны были лучше контролировать игру», — заявил Гончаренко.

Ранее гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Рубином» в четвёртом туре РПЛ.