Гончаренко назвал заслуженной победу ЦСКА над «Рубином»
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- РИА Новости
«Таких матчей у нас будет много. Легко очки не даются никому — все сражаются, никто не хочет уступать. «Рубин» проводит стартовые четыре тура на очень хорошем игровом кураже, всё получается. Нам в концовке было нелегко, но, если суммировать два тайма, наша победа заслуженна», — цитирует специалиста Sport24.
По его мнению, именно в подобных играх закаляется команда. Он также считает, что армейцы сели назад в концовке, так как болельщики «Рубина» гнали казанцев вперёд, и что повлияла несобранность красно-синих.
«Давление на нашу штрафную площадь, напряжение было. А очень опасных моментов не было, не считая самого начала второго тайма. Хотя я считаю, мы должны были лучше контролировать игру», — заявил Гончаренко.
Ранее гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Рубином» в четвёртом туре РПЛ.