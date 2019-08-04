СБР должен выплатить IBU около €700 тысяч для восстановления прав

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал о задолженности организации Международному союзу биатлонистов (IBU), которую необходимо выплатить для выполнения одного из 12 условий восстановления своих прав.

«Окончательная сумма компенсации ещё не утверждена, однако она точно превысит €600 тыс., договорённость об этом уже достигнута. Сейчас СБР осталось выплатить ещё €140 тыс., поскольку IBU удержал €460 тыс. призовых, полагавшихся нашей организации за минувший сезон», — цитирует Нуждова ТАСС.

По его словам, сумму рекомендуется компенсировать до октября, когда состоится конгресс IBU, на котором и будет рассмотрен статус СБР.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.

Ранее сообщалось, что биатлонист Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР.