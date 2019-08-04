Сборная США по баскетболу объявила расширенный состав на ЧМ-2019
- © Javier Rojas/ZUMAPRESS.com
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Расширенный состав сборной США выглядит следующим образом:
Бам Адебайо («Майами Хит»), Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»), Кемба Уокер, Джейсон Тейтум, Джейлен Браун, Маркус Смарт (все — «Бостон Селтикс»), Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс»), Брук Лопес, Крис Миддлтон (оба — «Милуоки Бакс»), Кайл Лаури («Торонто Рапторз»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Мэйсон Пламли («Денвер Наггетс»), Пи Джей Такер («Хьюстон Рокетс»), Майлз Тернер («Индиана Пейсерс») и Таддеус Янг («Чикаго Буллз»).
Итоговый список игроков будет утверждён 17 августа. Чемпионат мира по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября.
Ранее сообщалось, что экс-баскетболист «Енисея» Купер попытался фальсифицировать допинг-тест.