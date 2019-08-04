Менеджер Дадашева: он хотел боксировать с чемпионами

Менеджер Максима Дадашева Эгис Климас на похоронах боксёра рассказал о целях, которые ставил перед собой его подопечный.

«Человек знал свою цель и шёл к ней. А цель была одна — стать чемпионом, поставить на ноги семью. Для любого тренера он был не боксёром, а мечтой: в зал приходил первым, уходил последним... Стремился к цели, шёл к ней. У него были сильные соперники, и он всегда хотел боксировать с лучшими. Говорил, что готов драться с чемпионами», — приводит слова Климаса «Спорт-Экспресс».

Ранее Дмитрий Бивол на похоронах назвал Дадашева настоящим мужчиной.

28-летний боксёр скончался 23 июля в США после поражения от пуэрториканца Сабриэля Матиаса. У Дадашева был обнаружен сильный отёк мозга.