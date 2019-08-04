Бивол на похоронах Дадашева: Максим был настоящим мужчиной

Чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории по версии WBA Дмитрий Бивол посетил похороны Максима Дадашева и назвал погибшего спортсмена настоящим мужчиной.

«Максим был человеком, который до последнего доказывал своё на ринге и в жизни. Конечно, не верится в его смерть. Он был верным, настоящим мужчиной. Всегда свои слова старался подтвердить делом. Такие качества в нашем мире мало у кого есть. Макса нам будет не хватать. Мне лично — как друга, товарища. Покойся с миром, Макс», — приводит слова Бивола «Спорт-Экспресс».

Ранее в Петергофе простились с погибшим боксёром Дадашевым.