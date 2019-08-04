СМИ: Спортивный директор «Ювентуса» посетит в Лондон для завершения сделки по Лукаку

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Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи прибудет в Лондон для завершения обмена с «Манчестер Юнайтед», в результате которого сменят прописку Пауло Дибала и Ромелу Лукаку.
СМИ: Спортивный директор «Ювентуса» посетит в Лондон для завершения сделки по Лукаку
  • © Jose Breton/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Football Italia, спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отправился в Лондон для завершения переговоров по обмену Пауло Дибалы на Ромелу Лукаку. Туринский клуб пытается быстрее завершить сделку, так как трансферное окно в Англии закрывается 9 августа.

Также в целях представителя «Ювентуса» провести переговоры по трансферу Жоао Кансело в «Манчестер Сити». По информации источника, взамен туринцы получат €35 млн и защитника Данило.

Ранее сообщалось, что Милан объявил о подписании контракта с лучшим игроком Кубка Африки — 2019.

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