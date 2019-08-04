Янг назначен капитаном «Манчестер Юнайтед»

34-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг назначен новым капитаном команды.

«Янг — новый капитан команды. Он будет носить капитанскую повязку, когда будет выходить в основном составе», — цитирует главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера издание Manchester Evening News.

Вице-капитаном клуба стал вратарь Давид де Хеа. Ранее носивший повязку Антонио Валенсия покинул команду этим летом в связи с окончанием срока контракта.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Милан» по пенальти на Международном кубке чемпионов.