«Манчестер Юнайтед» обыграл «Милан» по пенальти на Международном кубке чемпионов

Английский «Манчестер Юнайтед» одолел итальянский «Милан» в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов.

Основное время встречи, прошедшее в валлийском Кардиффе, завершилось со счётом 2:2.

В дебюте игры манкунианцев вывел вперёд Маркус Рашфорд. В середине первого тайма «Милан» восстановил равенство благодаря голу Сусо, а после перерыва повёл в счёте — мяч в свои ворота забил Виктор Линделёф. Тем не менее итальянцы не довели матч до победы, так как на 72-й минуте Джесси Лингард перевёл игру в серию пенальти.

По пенальти сильнее оказались футболисты МЮ — 5:4.

Ранее «Милан» проиграл «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов.