«Манчестер Юнайтед» обыграл «Милан» по пенальти на Международном кубке чемпионов
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Основное время встречи, прошедшее в валлийском Кардиффе, завершилось со счётом 2:2.
В дебюте игры манкунианцев вывел вперёд Маркус Рашфорд. В середине первого тайма «Милан» восстановил равенство благодаря голу Сусо, а после перерыва повёл в счёте — мяч в свои ворота забил Виктор Линделёф. Тем не менее итальянцы не довели матч до победы, так как на 72-й минуте Джесси Лингард перевёл игру в серию пенальти.
По пенальти сильнее оказались футболисты МЮ — 5:4.
Ранее «Милан» проиграл «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов.