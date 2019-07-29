«Милан» проиграл «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов

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Итальянский футбольный клуб «Милан» потерпел поражение от португальской «Бенфики» в матче Международного кубка чемпионов.
«Милан» проиграл «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Лиссабона.

Победу «Бенфике» принёс гол марокканского форварда Аделя Таарабта, забившего на 70-й минуте.

Ранее сообщалось, что новичок «Реала» Йович получил травму на Международном кубке чемпионов.

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