В Боливии арбитр обосновал пенальти системой VAR, которая не применялась на матче

В матче чемпионата Боливии по футболу между «Олвейз Реди» и «Боливаром» произошёл курьёзный эпизод.

В концовке встречи при счёте 1:0 в пользу «Боливара» судья назначил пенальти в ворота лидирующей команды, показав жест просмотра системы VAR. На матчах чемпионата Боливии эта система не применяется. Na Bolívia, árbitro faz gesto de VAR para marcar pênalti... Mas não havia VAR https://t.co/Wzp7Rw0Ojypic.twitter.com/MLjgzgacfD — globoesportecom (@globoesportecom) August 4, 2019 Игрок «Олвейз Реди» не сумел реализовать пенальти — и «Боливар» удержал победный результат. Ранее сообщалось, чем завершился групповой этап Кубка Америки.