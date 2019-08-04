В Боливии арбитр обосновал пенальти системой VAR, которая не применялась на матче

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В матче чемпионата Боливии по футболу между «Олвейз Реди» и «Боливаром» произошёл курьёзный эпизод.

В концовке встречи при счёте 1:0 в пользу «Боливара» судья назначил пенальти в ворота лидирующей команды, показав жест просмотра системы VAR. На матчах чемпионата Боливии эта система не применяется.

Игрок «Олвейз Реди» не сумел реализовать пенальти — и «Боливар» удержал победный результат.

Ранее сообщалось, чем завершился групповой этап Кубка Америки.

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