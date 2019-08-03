Футболист «Локомотива» Эдер сломал руку
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«Почему не было Эдера и Дмитрия Живоглядова? Живоглядов получил травму в матче с ЦСКА. Эдер на последней тренировке сломал кисть. Сколько он пропустит? Наверное, месяц», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Специалист также сообщил, что Ведран Чорлука получил микроповреждение и сроки восстановления станут известны после обследования, которое пройдёт 4 августа.
Живоглядов не сумел доиграть встречу третьего тура с ЦСКА и был заменён на 56-й минуте, в то время как Эдер провёл на поле все 90 минут.
Ранее Сёмин заявил, что «Локомотиву» нужно будет поработать над игрой в обороне.