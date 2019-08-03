Агент Фернандеша заявил, что футболист не будет подписывать контракт с «Локомотивом»

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Агент Паулу Барбоза, который представляет интересы бывшего полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша, заявил, что игрок не будет подписывать новый контракт с клубом.
Агент Фернандеша заявил, что футболист не будет подписывать контракт с «Локомотивом»
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«Движения по новому контракту нет. Мы уже не ждём предложения от «Локомотива», — цитирует Барбозу ТАСС.

Контракт 33-летнего Фернандеша с «Локомотивом» завершился по окончании сезона-2018/19. В прошлом чемпионате португалец провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Хавбек выступал за железнодорожников с 2014 года. Вместе с красно-зелёными он трижды выигрывал Кубок России и один раз стал чемпионом страны.

Ранее агент Игорь Глушевич заявил, что футболист «Зенита» Лука Джорджевич может перейти в «Локомотив».

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