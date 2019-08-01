Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»
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- РИА Новости
«Лука может перейти в «Локомотив»? Да, такой вариант действительно возможен. Правда, никто из «Локомотива» со мной пока не связывался, клубы контактируют между собой», — сказал Глушевич в интервью Sport24.
Лука Джорджевич является футболистом «Зенита» с 2012 года. Последние два сезона 25-летний форвард провёл в аренде в тульском «Арсенале».
Ранее Бышовец заявил, что «Арсенал» имеет шансы пройти «Нефтчи» в ЛЕ.