Бышовец считает, что «Арсенал» имеет шансы пройти «Нефтчи» в ЛЕ

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в преддверии ответного поединка квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанским «Нефтчи» и тульским «Арсеналом» поделился мыслями по поводу шансов российской команды на продолжение борьбы в турнире.
Бышовец считает, что «Арсенал» имеет шансы пройти «Нефтчи» в ЛЕ
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«У «Арсенала» есть шансы пройти в следующий этап. Предпосылки к этому будут заключаться в том, что в выездном матче всегда можно предположить наличие свободного пространства и быстрый выход из обороны. Также стандарты могут представлять опасность для «Нефтчи», — сказал Бышовец в интервью Sport24.

Игра между «Нефтчи» и «Арсеналом» состоится 1 августа в 20:00 мск. В первом поединке победу со счётом 1:0 праздновал азербайджанский клуб.

Ранее сообщалось, что Черевченко не считает возможный вылет «Арсенала» из ЛЕ трагедией.

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