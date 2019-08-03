Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позвонил ему после финала Лиги чемпионов.
Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Врач Ли Нобс подошёл ко мне и передал мне свой телефон. Я посмотрел на экран, на котором было написано: «Пеп». Я подумал, что это был мой Пеп — Пеп Линдерс! Я подумал: «Хорошо, но это странно». Только когда я начал говорить, понял, что это был другой Пеп!» — цитирует специалиста Goal.com.

По словам Клоппа, между ним и Гвардиолой состоялся очень уважительный разговор. Он отметил, что они в этот момент часто шутили и постоянно говорили, насколько отличным выдался минувший сезон.

«Мы оба явно были в хорошем настроении!» — резюмировал Клопп.

«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0), в то время как «Сити» выиграл чемпионат Англии, опередив подопечных Клоппа на два очка.

Ранее сообщалось, что матч Суперкубка УЕФА впервые рассудит женская бригада арбитров.

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