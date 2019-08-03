СМИ: Магуайр подпишет контракт с МЮ с зарплатой €9 млн в год

Стали известны подробности контракта защитника сборной Англии Гарри Магуайра с «Манчестер Юнайтед» после того, как он перейдёт в стан манкунианцев из «Лестера».

Как сообщает The Daily Express, Магуайр подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед», а его зарплата по соглашению составит €9 млн в год.

Отмечается, что МЮ и «Лестер» согласовали трансфер игрока, переход станет самым дорогим переходом защитника в истории. До этого рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого приобрёл «Ливерпуль» за £75 млн.

Ранее главный тренер «Лестера» сообщил о договорённости с МЮ по трансферу Магуайра .