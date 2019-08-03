Главный тренер «Лестера» сообщил о договорённости с МЮ по трансферу Магуайра
«Между собой сумму трансфера клубы согласовали, наше дело — смотреть вперёд. Это невероятный пример бизнеса, однако взгляните на трансферный рынок — он меняется. Гарри — футболист топ-уровня и отличный человек. Он знал, что к нему был интерес, но оставался профессионалом», — приводит слова Роджерса The Sun.
По информации источника, переход в МЮ сделает Магуайра самым дорогим защитником в истории футбола. До этого трансферный рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого приобрёл «Ливерпуль» за £75 млн.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отклонил предложение английского футбольного клуба по Чалову.