СМИ: «Барселона» готова отдать Коутиньо в аренду

«Барселона» продолжает искать варианты избавления от бразильского футболиста Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» ищет пути разгрузки зарплатной ведомости команды и готова рассмотреть вариант аренды бразильца Филиппе Коутиньо за €25—30 млн.

Футболист также рассматривался в качестве фигуранта сделки с ПСЖ по Неймару, однако французский клуб отказался от подобного предложения. По информации источника, запросы по трансферу Коутиньо в «Барселону» не поступали.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получит 7,5% от следующей продажи Малкома.