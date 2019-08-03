СМИ: «Барселона» готова отдать Коутиньо в аренду

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«Барселона» продолжает искать варианты избавления от бразильского футболиста Филиппе Коутиньо.
СМИ: «Барселона» готова отдать Коутиньо в аренду
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» ищет пути разгрузки зарплатной ведомости команды и готова рассмотреть вариант аренды бразильца Филиппе Коутиньо за €25—30 млн.

Футболист также рассматривался в качестве фигуранта сделки с ПСЖ по Неймару, однако французский клуб отказался от подобного предложения. По информации источника, запросы по трансферу Коутиньо в «Барселону» не поступали.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получит 7,5% от следующей продажи Малкома.

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