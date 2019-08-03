Футболист «Зенита» Ракицкий рассказал о состоянии команды перед матчем с «Краснодаром»

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Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о состоянии команды перед матчем четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» и поделился ожиданиями от игры.
Футболист «Зенита» Ракицкий рассказал о состоянии команды перед матчем с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Нет такой команды, которая с первого тура начинает с места в карьер, а потом держится на пике формы до декабря. С каждой игрой мы прибавляем, постепенно набираем», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Он также отметил, что встреча с «Краснодаром» состоится на поле «Зенита» при полных трибунах, и подчеркнул, что «быкам» скоро предстоит играть в квалификации Лиги чемпионов. По его мнению, эти факторы могут повлиять на игру.  

«Мы должны порадовать болельщиков, заработать три очка. Если так и произойдёт — значит наша игра будет хорошей» — сказал Ракицкий.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:30 мск.

Ранее Ракицкий заявил, что не волнуется перед стартом «Зенита» в Лиге чемпионов.

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