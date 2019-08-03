Ракицкий заявил, что не волнуется перед стартом «Зенита» в Лиге чемпионов

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Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился ожиданиями перед началом группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Ракицкий заявил, что не волнуется перед стартом «Зенита» в Лиге чемпионов
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«Считаю, к Лиге чемпионов подойдём в хорошем состоянии. Не волнуюсь точно. ЛЧ — это большой праздник. Там практически не бывает, чтобы кто-то закрылся в своей штрафной и там сидел», — цитирует игрока «Матч ТВ».

По его мнению, если бояться выступления в Лиге чемпионов, то в неё не стоит даже выходить. Он также подчеркнул, что игра в таком турнире в любом случае помогает футболистам повысить свой уровень.

«Мурашки мурашками (от гимна ЛЧ. — RT), а это — Лига чемпионов. Там надо играть на все сто, тогда будет результат!» — отметил Ракицкий.

В прошлом сезоне «Зенит» занял первое место в Российской премьер-лиге и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее гендиректор «Зенита» рассказал о стоимости трансфера Малкома.

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