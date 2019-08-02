Гендиректор «Зенита» рассказал о стоимости трансфера Малкома

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал переход в команду бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Гендиректор «Зенита» рассказал о стоимости трансфера Малкома
  • ©fc-zenit.ru

«Переговоры шли трудно, но профессионально. В короткое время удалось достичь результата», — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что трансфер 22-летнего бразильца не осложнит ситуацию в клубе с выполнением правил финансового фейр-плей.

«Это приобретение не входит в конфликт с ними. Более того, у нас есть запас, чтобы сделать ещё приобретение. Что касается суммы трансфера, то, пользуясь правилом округления снизу вверх, — примерно € 40 млн»,— добавил функционер.

Предыдущим клубом Малкома была каталонская «Барселона», за которую он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 24 матчах.

Ранее Сергей Семак оценил шансы Малкома дебютировать за «Зенит» в матче с «Краснодаром».

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