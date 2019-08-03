Российскому теннисному арбитру сократили срок дисквалификации за сокрытие коррупции
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На заседании TIU было принято сократить срок дисквалификации российской теннисной судье Светлане Теряевой с шести месяцев до двух. Также арбитр избежала выплаты денежного штрафа.
Светлана Теряева была признана виновной за то, что не сообщила о предложении крупной суммы денег за манипуляции со счётом теннисного поединка в 2017 году.
Ранее сообщалось, что российский теннисный арбитр признана виновной в сокрытии коррупции