Российскому теннисному арбитру сократили срок дисквалификации за сокрытие коррупции

Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) сократила срок дисквалификации российской судье Светлане Теряевой, которая не сообщила о предложенной ей взятке.

На заседании TIU было принято сократить срок дисквалификации российской теннисной судье Светлане Теряевой с шести месяцев до двух. Также арбитр избежала выплаты денежного штрафа.

Светлана Теряева была признана виновной за то, что не сообщила о предложении крупной суммы денег за манипуляции со счётом теннисного поединка в 2017 году.

Ранее сообщалось, что российский теннисный арбитр признана виновной в сокрытии коррупции