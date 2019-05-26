Российский теннисный арбитр признана виновной в сокрытии коррупции

Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала судью из России Светлану Теряеву виновной в том, что она не рассказала о попытке подкупа перед одним из матчей.

Об этом сообщает официальный сайт TIU.

Отмечается, что в июле 2017 года третьи лица обещали россиянке взятку, если она согласится проводить манипуляции со счётом через судейский карманный персональный компьютер. Это могло бы позволить людям успешно совершать ставки на счёт по ходу матча.

Теряева отказалась от предложения, но не сообщила об инциденте правоохранительным органам, за что в её отношении примут санкции, о которых будет рассказано позднее.

Ранее испанский теннисист призвал запретить ставки.