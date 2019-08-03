Источник: МЮ сделал предложение «Аяксу» по футболисту Нересу

«Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским вингером «Аякса» Давидом Нересом и сделал предложение амстердамскому клубу.

Как сообщает Yahoo Esportes, «Манчестер Юнайтед» намерен купитьфутболиста Давида Нереса у «Аякса» и уже сделал первое предложение в размере €50 млн. Однако, голландский клуб отклонил данный запрос.

По информации источника, амстердамцы не намерены спешить расставаться с футболистом и желают выручить за него €70 млн.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Челси» Макелеле вернулся в клуб на руководящую должность.