Источник: МЮ сделал предложение «Аяксу» по футболисту Нересу
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Как сообщает Yahoo Esportes, «Манчестер Юнайтед» намерен купитьфутболиста Давида Нереса у «Аякса» и уже сделал первое предложение в размере €50 млн. Однако, голландский клуб отклонил данный запрос.
По информации источника, амстердамцы не намерены спешить расставаться с футболистом и желают выручить за него €70 млн.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Челси» Макелеле вернулся в клуб на руководящую должность.