Источник: МЮ сделал предложение «Аяксу» по футболисту Нересу

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«Манчестер Юнайтед» интересуется бразильским вингером «Аякса» Давидом Нересом и сделал предложение амстердамскому клубу.
Источник: МЮ сделал предложение «Аяксу» по футболисту Нересу
  • ©Kay Int Veen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Yahoo Esportes, «Манчестер Юнайтед» намерен купитьфутболиста Давида Нереса у «Аякса» и уже сделал первое предложение в размере €50 млн. Однако, голландский клуб отклонил данный запрос.

По информации источника, амстердамцы не намерены спешить расставаться с футболистом и желают выручить за него €70 млн.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Челси» Макелеле вернулся в клуб на руководящую должность.

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