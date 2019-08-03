Экс-футболист «Челси» Макелеле вернулся в клуб на руководящую должность

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Бывший полузащитник «Челси» Клод Макелеле стал техническим наставником молодых игроков лондонского клуба.
Экс-футболист «Челси» Макелеле вернулся в клуб на руководящую должность
  • ©AFLO
  • globallookpress.com

«Счастлив вернуться домой. Этот клуб многое дал мне, и я хочу отплатить ему добром, помочь молодым футболистам «Челси», которые мечтают о профессиональной карьере, во всех аспектах. С нетерпением жду, когда смогу приступить к работе», — цитирует Макелеле пресс-служба «Челси».

Клод Макелеле защищал цвета лондонского клуба с 2003 по 2008 год. С «Челси» француз выиграл два титула чемпиона Англии и два Кубка Лиги. Последним матчем Макелеле за лондонцев стал проигранный финал Лиги чемпионов 2008 года, который проходил в Москве.

Ранее сообщалось, что женщины-арбитры впервые назначены на матч за Суперкубок УЕФА.

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