СМИ: «Реал» может включить Модрича в сделку по Неймару

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Мадридский «Реал» может предложить обладателя «Золотого мяча — 2018» Луку Модрича и ряд других футболистов команды в обмен на форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Sky Sports Italia, мадридский «Реал» может предложить ряд футболистов в обмен на форварда ПСЖ Неймара. В частности, речь идёт об обладателе «Золотого мяча — 2018», хорватском полузащитнике Луке Модриче. По информации источника, большая часть футболистов, которая может быть задействована в потенциальном обмене, не хочет переходить в ПСЖ.

Неймар перешёл в состав парижан из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. Контракт форварда с французской командой истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил ПСЖ за Неймара €90 млн и Бэйла.

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