СМИ: «Реал» предложил ПСЖ за Неймара €90 млн и Бэйла

Испанский футбольный клуб «Реал» готов отдать французскому ПСЖ полузащитника Гарета Бэйла и заплатить €90 млн за трансфер форварда Неймара.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но каталонцы выбыли из борьбы за игрока.

До этого главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Бэйл скоро покинет мадридский клуб.

Неймар в минувшем сезоне провёл 28 игр за ПСЖ во всех турнирах и забил 23 мяча. Бэйл же сыграл за «Реал» 42 матча и отличился 14 раз.

Ранее сообщалось, что футболист «Реала» Хамес Родригес перейдёт в «Атлетико».