СМИ: Хамес перейдёт в «Атлетико»

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес подпишет контракт с мадридским «Атлетико».

Как сообщает calcionapoli24.it, колумбийский полузащитник «Реала» Хамес Родригес перейдёт в мадридский «Атлетико». По информации источника, сумма трансфера составит €40 млн, а сам футболист подпишет пятилетний контракт.

Последнее время Хамес выступал за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды. Другим претендентом на игрока был итальянский «Наполи», однако клуб не сумел выполнить требования игрока относительно контракта.

Ранее агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана.