Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана

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Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

«Зидан — это позорище. Он не проявляет никакого уважения к игроку, который сделал так много для «Реала», — приводит слова Барнетта журналист Том Оллнат в своём Twitter.

По его словам, на данный момент ведётся работа по трансферу игрока в другой клуб.

Бэйл перешёл в «Реал» в 2013 году за €100 млн. В минувшем сезоне он сыграл 42 матча за «сливочных» во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал».

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