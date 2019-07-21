Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.
Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»
  • Reuters

«Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдёт, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду», — приводит слова специалиста Goal.com.

Он также заявил, что у него нет ничего личного к хавбеку, но рано или поздно необходимо что-то менять. По его словам, решение о трансфере принимал он и сам игрок.

«Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех», — заключил Зидан.

Бэйл перешёл в «Реал» в 2013 году за €100 млн. В минувшем сезоне Бэйл сыграл 42 матча за «сливочных» во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее Зидан ответил на вопрос о возможном трансфере футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал».

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