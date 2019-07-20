Зидан ответил на вопрос о возможном трансфере Погба в «Реал»

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный переход в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Зидан ответил на вопрос о возможном трансфере Погба в «Реал»
  • © Anthony BIBARD, via www.imago-im/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Мы знаем, чего хотим. Я не буду вдаваться в эту тему. Необходимо соблюдать некоторые моменты. У нас есть план с клубом — и увидим, что произойдёт. Многое может произойти», — цитирует Зидана AS.

Погба является воспитанником МЮ, в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году, после чего провёл четыре сезона в «Ювентусе», а затем снова вернулся в стан «красных дьяволов». В общей сложности в его активе 138 матчей за МЮ, в которых он забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет купить футболиста «Реала» Модрича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить