Зидан ответил на вопрос о возможном трансфере Погба в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный переход в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Мы знаем, чего хотим. Я не буду вдаваться в эту тему. Необходимо соблюдать некоторые моменты. У нас есть план с клубом — и увидим, что произойдёт. Многое может произойти», — цитирует Зидана AS.

Погба является воспитанником МЮ, в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году, после чего провёл четыре сезона в «Ювентусе», а затем снова вернулся в стан «красных дьяволов». В общей сложности в его активе 138 матчей за МЮ, в которых он забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет купить футболиста «Реала» Модрича.