СМИ: «Милан» хочет купить футболиста «Реала» Модрича

Футбольный клуб «Милан» интересуется полузащитником мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лукой Модричем.

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, агент игрока Владо Лемич уже провёл встречу с руководством «Милана».

При этом отмечается, что итальянцы с малой долей вероятности смогут повторить контракт хавбека в «Реале», сумма которого составляет €12 млн в год. Действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до июня 2020 года.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. По итогам 2018 года он стал обладателем «Золотого мяча». В минувшем сезоне хорват провёл 34 матча, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее агент футболиста «Реала» Гарета Бэйла опроверг возможность его возвращения в «Тоттенхэм».