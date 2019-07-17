СМИ: «Милан» хочет купить футболиста «Реала» Модрича

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Футбольный клуб «Милан» интересуется полузащитником мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лукой Модричем.
СМИ: «Милан» хочет купить футболиста «Реала» Модрича
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, агент игрока Владо Лемич уже провёл встречу с руководством «Милана».

При этом отмечается, что итальянцы с малой долей вероятности смогут повторить контракт хавбека в «Реале», сумма которого составляет €12 млн в год. Действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до июня 2020 года.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. По итогам 2018 года он стал обладателем «Золотого мяча». В минувшем сезоне хорват провёл 34 матча, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. 

Ранее агент футболиста «Реала» Гарета Бэйла опроверг возможность его возвращения в «Тоттенхэм».

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