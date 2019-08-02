Базаревич высказался о победе сборной России над Иорданией в рамках подготовки к ЧМ

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу над национальной командой Иордании в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года в Китае.
Базаревич высказался о победе сборной России над Иорданией в рамках подготовки к ЧМ
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«Просили игроков сыграть так же интенсивно, как мы тренировались, и, в общем, задачу выполнили. За исключением первых минут, когда немножко сумбурно играли, всё выглядело неплохо», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Он отметил, что, учитывая итоговый счёт, сложно говорить о каких-то негативных моментах.

«Наверное, нужно больше сопротивления, чтобы увидеть что-то негативное в собственной игре. Для первого матча мы довольны — прежде всего отношением. И тем, что игроки неплохо показали багаж, который накопили раньше. Все понимают, что это только первая игра, а до старта чемпионата мира ещё четыре недели. И по ходу подготовки мы увидим команды, которые будут сопротивляться сильнее», — добавил специалист.

Сборная России разгромила Иорданию со счётом 111:71. Следующим соперником команды Базаревича станет сборная Ирана. Матч пройдёт 4 августа.

Ранее глава РФБ назвал город, который может принять матчи женского ЧМ-2022 по баскетболу.

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